Украина может отменить безвизовый режим с Израилем

28.02.2019 19:00

Украина может вскоре отказаться от безвизового режима с Израилем. Об этом заявила пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

Во время пресс-конференции в Киеве она отметила:

«В дальнейшем мы будем оценивать масштаб и характер нарушений прав украинцев за рубежом и степень готовности стран бороться со случаями нарушения законодательства».

По ее словам, если власти других стран не будут принимать меры для борьбы с нелегальным приемом на работу украинцев и в них будут нарушаться права украинских туристов и путешествующих, то «целесообразность сохранения безвизового режима» с такими странами будет пересмотрена.

Она уточнила, что МИД Украины уже направило Израилю ноту, в которой подчеркнуто, что защита прав украинцев, в том числе за границей, в приоритете для Украины.

Источник: https://donpress.com