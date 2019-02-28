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Украина подписала многострадальный договор с Россией
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с Россией протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море. Об этом Госрыбагенство сообщило в ответ на запрос Крым.Реалии, передают Факты.
«Направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины. Одна из таких — распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ», — сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.
Он подтвердил, что протокол, подписанный по дипломатическим каналам, оговаривает вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, гражданству которой они принадлежат.
Осенью 2018 года украинские активисты и депутаты сорвали проведение заседания 30-й сессии украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которое пытались провести в Киеве. Тогда глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о недопустимости подобных переговоров, а также потребовал от СБУ незамедлительно выдворить из Украины главу российской делегации, руководителя Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игоря Рулева из-за «незаконного посещения Крыма».
В результате с наступлением 2019 года возникла ситуация, когда украинские рыбаки не могли вести легальный лов рыбы в Азовском море.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, договор
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