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Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»

28.02.2019 18:04
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Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»

Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в «Евровидении-2019». 

Об этом в эфире телеканала Прямой заявил  член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова.

По ее словам, в контракте с участником «Евровидения» от Украины прописали пункт о штрафных санкциях за невыполнения договора, поскольку страна несет большие риски.

«Мы должны были бы отменить участие в "Евровидении" и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди», — сказала Кольцова.

На уточняющий вопрос о том, должна ли Украина заплатить штраф из-за отказа участвовать в «Евровидении», Кольцова заявила:

«Не факт, мы можем просто транслировать конкурс, но должны договориться с вещательным союзом, возможно, даже получится уменьшить стоимость прав для Украины из-за того, что мы не принимаем участие. Но вы знаете, у нас большие долги перед вещательным союзом и им, наверное, тоже очень тяжело входить в наше положение».

Как известно, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на «Евровидении-2019», решил не отправлять в этом году конкурсанта от нашей стране. В свою очередь, организаторы конкурса выразили сожаление по поводу такого решения.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, Евровидение, штраф
 
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