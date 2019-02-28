- Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»18:04
- В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка17:45
- В Украине появится монета с бараном17:31
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- Сильный ветер и похолодание: в Украину идет циклон16:40
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Путин и Медведчук готовят по Украине специальный план: прямо перед выборами Москва пойдет на радикальный шаг16:01
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках15:30
- В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов15:15
- Можно купить с доставкой на дом: Украину залили водкой за 30 гривен14:45
Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»
Украину могут оштрафовать за отказ участвовать в «Евровидении-2019».
Об этом в эфире телеканала Прямой заявил член правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова.
По ее словам, в контракте с участником «Евровидения» от Украины прописали пункт о штрафных санкциях за невыполнения договора, поскольку страна несет большие риски.
«Мы должны были бы отменить участие в "Евровидении" и заплатить штраф, обсуждение которого еще впереди», — сказала Кольцова.
На уточняющий вопрос о том, должна ли Украина заплатить штраф из-за отказа участвовать в «Евровидении», Кольцова заявила:
«Не факт, мы можем просто транслировать конкурс, но должны договориться с вещательным союзом, возможно, даже получится уменьшить стоимость прав для Украины из-за того, что мы не принимаем участие. Но вы знаете, у нас большие долги перед вещательным союзом и им, наверное, тоже очень тяжело входить в наше положение».
Как известно, 27 февраля Общественный вещатель, отвечающий за отбор представителя на «Евровидении-2019», решил не отправлять в этом году конкурсанта от нашей стране. В свою очередь, организаторы конкурса выразили сожаление по поводу такого решения.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Евровидение, штраф
- Политолог об итогах "Евровидения": "В Донецке уже нет футбола, а теперь не будет и музыки"
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Младший сын Януковича напился так, что не мог найти своего дома (ВИДЕО)
- Глава Нацполиции не исключает возможных провокаций во время Евровидения
- Евровидение: запрещенная Самойлова все-таки споет в Украине
- Кабмину указали на дверь
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках15:30
- В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов15:15
- В «ЛНР»: Двое парней совершили вооруженный разбой в Луганске13:45
- Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе13:15
- Вооруженные боевики «ДНР» получили «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ12:45
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу11:30
- По россиянам на Донбассе ударила "ответка", "ДНР/ЛНР" снова поредели10:47
- «Ничего не отнимаем»: в «ДНР» пообещали не забирать имущество ПЦУ07:25
- Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»18:04
- В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка17:45
- В Украине появится монета с бараном17:31
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- На Тайване найдено животное, которое считали вымершим17:00
- Сильный ветер и похолодание: в Украину идет циклон16:40
- Племянник Дмитрия Киселева угодил в тюрьму из-за длинного языка дяди16:30
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Австралийские ученые научились делать уголь из воздуха16:10
- Путин и Медведчук готовят по Украине специальный план: прямо перед выборами Москва пойдет на радикальный шаг16:01
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- 6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель18:15
- Диетологи рассказали, каким должен быть рацион в начале весны17:30
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина