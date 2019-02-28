- В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер19:30
- В Днепре самодельные лизуны уложили на больничные койки шестерых учеников19:15
- Украина может отменить безвизовый режим с Израилем19:00
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»18:04
- В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка17:45
- В Украине появится монета с бараном17:31
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- Сильный ветер и похолодание: в Украину идет циклон16:40
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
В Днепре самодельные лизуны уложили на больничные койки шестерых учеников
"Лизуны" стали причиной отравления шести четвероклассников.
В ведомстве предупреждают родителей, что в интернете выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook, передает УНИАН.
Полиция проводит проверку по факту возможного отравления учеников одной из школ г. Днепра. Установлено, что дети играли самодельными «лизунами».
Вероятнее всего, это и стало причиной отравления шести четвероклассников. Материалы по данному факту внесены в журнал единого учета.
В ведомстве предупреждают родителей, что в сети интернет выложено много рецептов изготовления самодельных игрушек, в состав которых входят опасные ингредиенты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дети, отравление, Днепр, школьники
- Дети открыли сезон отравлений грибами
- Молочная кухня: подспорье или опасность?
- В Горловке дети отравились питьевой водой?
- На молочной кухне-отравительнице готовили еду по приказу Минздрава СССР 1944 года
- Массовое отравление на Донбассе, госпитализировано много детей
- Ищут токсины: в больнице раскрыли подробности отравления детей в Черкассах
- В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер19:30
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- Украинки, воевавшие на Донбассе, выступят в НАТО16:20
- Через пункты пропуска «Гуково» и «Донецк» в РФ вывозятся неизвестные грузы в тентованных грузовиках15:30
- В Мариуполе в гараже обнаружили гранатометы, взрывчатку и более 6 тысяч патронов15:15
- В «ЛНР»: Двое парней совершили вооруженный разбой в Луганске13:45
- Письмо из Донецка потрясло соцсети: пенсионер "ДНР" поразил "радостями жизни" на оккупированном Донбассе13:15
- Вооруженные боевики «ДНР» получили «приказ» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ12:45
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу11:30
- По россиянам на Донбассе ударила "ответка", "ДНР/ЛНР" снова поредели10:47
- В Донецке "умер" завод "Норд": просто к нему прикоснулась Россия - блогер19:30
- В Днепре самодельные лизуны уложили на больничные койки шестерых учеников19:15
- Украина может отменить безвизовый режим с Израилем19:00
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Украину могут оштрафовать за отказ от «Евровидения-2019»18:04
- В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка17:45
- В Украине появится монета с бараном17:31
- ВНИМАНИЕ! Пункты пропуска на Донбассе меняют график работы17:15
- На Тайване найдено животное, которое считали вымершим17:00
- Сильный ветер и похолодание: в Украину идет циклон16:40
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Лучшие натуральные средства для лечения сухого кашля15:00
- 5 привычек речи, которые ведут к процветанию10:17
- Невролог рассказал, как избавиться от болей в спине09:45
- Ученые выяснили, какая опасность подстерегает бородатых мужчин09:30
- Гороскоп здоровья до 5 марта07:45
- Самые вредные для здоровья каши22:35
- В Украине запретили популярное успокоительное российского производства22:03
- Семейный врач: вызов среди ночи, оплата и консультации по телефону19:44
- 6 вещей, от которых не может защитить даже ваш ангел-хранитель18:15
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги
- Паника в «ДНР»: боевики бьют тревогу из-за наступления украинского спецназа на бронетехнике
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина