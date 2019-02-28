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В Павлограде женщина забрала из садика чужого ребенка
В Павлограде сотрудниками правоохранительных органов была возвращена домой маленькая девочка, которую неизвестное лицо забрало из детсада.
Информацию предоставили в полиции Днепропетровской области, передает "Лента НЕТ".
Как сообщается, вчера, 27 февраля, в полицейский участок обратился напуганный дедушка, который поведал о том, что из детсада исчезла его внучка. По словам мужчины, он пришел в дошкольное учреждение, чтобы забрать внучку, однако ее уже забрала неизвестная женщина.
Известно, что правоохранители оперативно бросились на поиски четырехлетней малышки.
Так, стражи порядка поговорили с родственниками и друзьями матери, воспитателями детсада. Это помогло выяснить, что из садика ребенка забрала женщина, которая представилась крестной малышки.
Как оказалось, эта женщина далекая знакомая мамы. Ее нашли, а ребенка вернули домой. За все это время с четырехлетней девочкой ничего плохого не произошло.
Источник: lentaua.net
Теги: Донбасс, ребенок, Павлоград, детсад
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