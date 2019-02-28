В Украине появится монета с бараном

28.02.2019 17:31

Национальный банк Украины (НБУ) выпускает памятную монету, посвященную барану.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка. Монета будет введена в оборот 14 марта, но предзаказ на нее открыли сегодня, 28 февраля.

“Серебряная монета номиналом 5 гривен продолжит серию “Фауна в памятниках культуры Украины”. Она посвящена барану, изображение которого воплощено в памятниках культуры разных эпох”, – отметили в НБУ.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, ее масса – 15,55 грамм, тираж – 4 тыс. штук. Она оснащена локальной позолотой – позолоченное изображение металлического рельефа с изображением головы барана.