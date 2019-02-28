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Водитель маршрутки, сушивший трусы на поручнях, объяснил свое поведение

28.02.2019 20:45
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Водитель маршрутки, сушивший трусы на поручнях, объяснил свое поведение

В Николаеве трусы прямо на поручнях в салоне пассажир заснял в маршрутном такси №31 рано утром 26 февраля. По словам очевидца, в ответ на замечание транспортник "угрожал завезти на конечную и разобраться". Интересно, за что следовало держаться людям во время поездки?

История имеет продолжение, ибо дошла она аж до губернатора Николаевской области. В кабинете у начальства водитель заявил, что портки оставила пьяная компания.

«Граждане вышли незадолго до последней остановки. Прибыв к месту назначения, водитель, не осмотрев салон, продолжил движение по маршруту. О внештатной ситуации узнал, услышав возгласы пассажиров. Убрав посторонние вещи, он продолжил движение по маршруту, чтобы не нарушать график. Предоставить разъяснения водитель решил на конечной остановке», - сказано в сообщении из мэрии.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, водитель, скандал, маршрутка, трусы
 
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