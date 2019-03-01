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"Что ж вы у хунты пенсию-то берете", - блистательная Соколова "потроллила" "народные республики" Донбасса. ВИДЕО
В очередном выпуске своего видеоблога журналистка подняла тему "независимости" псевдореспублик, которые обзавелись собственным правительством, армией и всеми прочими структурами.
Но неспособны обеспечить пенсиями собственных стариков. В очередном выпуске программы "Вечер" знаменитая Янина Соколова затронула тему выплат украинской пенсии жителям "Л/ДНР", которую очень любят поднимать российские телевезионщики-пропагандисты, обвиняющие Украину в издевательствах над пенсионерами. Янина камня на камне не оставила от аргументов россиян и их сторонников в марионеточных образованиях. Об этом сообщает "Диалог.UA".
"Как так получилось? ЛДНР объявили себя независимыми республики со своим гербом, языком, армией казаками, где чуждо все украинское. Но 10 человек умерло в очереди за украинской пенсией. Простите за цинизм, но просто хочу разобраться. На референдуме против Украины проголосовало якобы 89 процентов, более 80 процентов пришли на последние выборы независимых правителей. Почему тогда эти люди едут в другую вражескую страну за пенсией?", - задает риторический вопрос Соколова. Ведущая не понимает, как можно брать пенсию у "фашистской хунты".
Янина Соколова напоминает, что украинцы не получают деньги у России, как правопреемницы Союза, хотя многие большую часть жизни проработали в СССР. Точно также в Москву за пенсией не приезжают, например, литовцы и белорусы. "Если вы не отсоединялись и чувствуйте себя частью Украины, тогда какого ... понавыбирали этих .....в папаханосцев и ленточных Георгиев? Шлите их не*рен , и тогда у ваших стариков пенсия будет как всегда – на карточках "Ощадбанка" и в ближайшем почтовом отделении", - заявила Соколова.
Теги: Россия, Донбасс, пенсионер, Ощадбанк, референдум, ДНР, ЛНР, пенсии
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