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"Отказали в жесткой форме". США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив

01.03.2019 21:06
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"Отказали в жесткой форме". США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив

США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив.
Об этом сообщил информированный источник в американских экспертных кругах,передает Страна.
«Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам», — говорится в сообщении.
В качестве компенсации США направили в Одессу эсминец «Дональд Кук» с ракетами «Томагавк», который вчера покинул украинский берег. По словам источника, этой демонстративной акцией Порошенко «подсластили пилюлю» и дали повод заявлять об американской поддержке на море.
При этом в Белом доме не исключают, что украинский президент без оглядки на Вашингтон может пойти на риск и отдаст приказ идти в Азовское море – надеясь, что американцы в любом случае займут проукраинскую позицию.
«Но Госдепу это точно не понравится, что будет сказано. возможно, даже публично», — говорит источник.



Теги: Украина, США, Донбасс, Керченский пролив, корабли
 
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