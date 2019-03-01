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Перед выходными доллар просел ниже психологической отметки: свежий курс

01.03.2019 12:17
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Перед выходными доллар просел ниже психологической отметки: свежий курс

На сегодня, 1 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,86 грн;
1 евро – 30,66 грн;
10 российских рублей – 4,08 грн.
По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара понизился на 13 копеек после роста на копейку. При этом доллар опустился еще ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 22 февраля – "зеленый" потерял в цене 14 копеек, пишет from-ua
Курс евро упал на семь копеек после роста на восемь. Евровалюта держится ниже психологической отметки в 31 гривню.
Стоимость 10 российских рублей снизилась на две копейки.



Теги: Донбасс, доллар, курс валют
 
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