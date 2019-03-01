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Похищают и жестоко обращаются: Денисова доложила в ООН о ситуации на неподконтрольном Донбассе
Об этом по итогам работы в Женеве (Швейцария) на 40-й сессии Совета ООН по правам человека на своей странице в Facebook заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишут Донецкие новости.
«Продолжается моя работа на 40й сессии Совета ООН по правам человека... Рассказала, что есть информация о жестоком обращении с гражданами Украины, которые находятся на территориях временно оккупированного Донбасса и Крыма. Отметила, что уже пять лет мы не можем проводить мониторинг на территориях, неподконтрольных украинскому правительству. Оккупационные войска на востоке Украины используют жилые кварталы для размещения вооружения...Вследствие минировании значительных территорий погибают и получают увечья взрослые и дети», – написала она.
По ее словам, украинцев незаконно задерживают и похищают, с ними жестоко обращаются и устраивают избиения. Эти факты подтверждаются Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.
Омбудсмен рассказал и о ситуации людей, которые остались на неподконтрольной территории в тюрьмах, попав в них еще до начала российской агрессии. «На начало военной агрессии РФ (2014 год) в местах несвободы Луганской и Донецкой областей находилось более 16 тысяч осужденных. Сейчас их тоже подвергают избиениям и жестокому обращению. Медицинская помощь заключенным не предоставляется. У большинства граждан уже закончился срок отбывания наказания, но их не отпускают, а их труд используется как рабский», – отметила Денисова.
Ранее сообщалось, что в ходе своего выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека омбудсмен Украинызавила, что Россия должна нести ответственность за каждое нарушение прав человека на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и в Крыму.
Она также заявила, что статус временно перемещенного лица (ВПЛ) является дискриминационным и его нужно отменить.
Теги: Донбасс, похищение, ООН, жестокость, обращение
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