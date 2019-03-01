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После трехлетнего перерыва возобновляет работу аэропорт Ужгорода

01.03.2019 14:40
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После трехлетнего перерыва возобновляет работу аэропорт Ужгорода

В этом месяце после трехлетнего перерыва будет восстановлено регулярное авиационное сообщение с Ужгородом, сообщает ICTV.
С 15 марта будет курсировать один рейс в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Мотор-Сич.
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что стоимость билетов на этот авиарейс составит от 699 до 3500 грн.
Аэропорт Ужгорода отличается тем, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.



Теги: Киев, аэропорт, Львов, Ужгород
 
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