После трехлетнего перерыва возобновляет работу аэропорт Ужгорода

01.03.2019 14:40

В этом месяце после трехлетнего перерыва будет восстановлено регулярное авиационное сообщение с Ужгородом, сообщает ICTV.

С 15 марта будет курсировать один рейс в неделю сообщением Киев-Львов-Ужгород. Перелеты будет осуществлять авиакомпания Мотор-Сич.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил, что стоимость билетов на этот авиарейс составит от 699 до 3500 грн.

Аэропорт Ужгорода отличается тем, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.