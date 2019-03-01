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Украина установила "рекорд" по заболеваемости корью
01.03.2019 14:20
Украина возглавила десятку стран, где в 2018 году было зарегистрировано наибольшее количество случаев заболевания корью, сообщает ТСН.
По данным организации, в прошлом году 98 стран мира сообщили, что количество зафиксированных случаев кори у них было больше, чем до 2017 года.
Так, в Украине произошло 30,338 тыс. новых случаев заболевания корью. На втором месте - Филиппины (13,192 тыс.), закрывает тройку лидеров Бразилия (10,262 тыс.).
Кроме этого значительное количество новых случаев заболевания на корь было зарегистрировано в Йемене (6,641 тыс.), Венесуэле (4,916 тыс.), Сербии (4,355 тыс.), Мадагаскаре (4,307 тыс.), Судане (3,496 тыс.), Таиланде (2,758 тыс.), Франции (2,269 тыс.).
Теги: статистика, рекорд, корь
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