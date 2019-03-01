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В Украине стартовала масштабная индексация пенсий: кому и сколько доплатят
С 1 марта пенсии в Украине будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает from-ua.
"На 1 марта 2019 года пенсии будут автоматически пересчитаны для 10,2 млн пенсионеров. Средний размер повышения составит 255 гривен", - сказал министр.
Однако, по его словам, не каждый пенсионер получит 255 гривен.
В частности, эти средства будут распределяться согласно формуле с коэффициентами зарплаты и страхового стажа.
"Если повышение будет менее 100 гривен, то будет применяться доплата к указанному размеру, иначе говоря – минимальная выплата в марте составит не менее 100 гривен", - сказал Рева.
Кроме того, пенсионеры, получающие минимальную пенсию, получат в марте и апреле по 1 200 гривен компенсации за невыплаченную индексацию в 2015-2016 годах.
"У нас есть почти 1,9 млн граждан, которые имеют полный страховой стаж, но их пенсия меньше прожиточного минимума, и мы им дотягиваем до прожиточного минимума. В 2019 году предлагается сделать им доплату к пенсии в размере 2 410 гривен", - сказал он.
Теги: Украина, Донбасс, перерасчет, повышение, пенсии
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