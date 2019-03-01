Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Весна отменяется: синоптики дали прогноз погоды на выходные

01.03.2019 16:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Весна отменяется: синоптики дали прогноз погоды на выходные

Согласно прогнозу Гидрометцентра на выходных в Украине похолодает до -12 градусов, передает УНН.
"Завтра без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1 -6° тепла. В воскресенье без осадков, температура ночью 6-12 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, на востоке страны 0-2 ° мороза", - сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.



Теги: похолодание, весна, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх