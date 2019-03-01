Весна отменяется: синоптики дали прогноз погоды на выходные

01.03.2019 16:20

Согласно прогнозу Гидрометцентра на выходных в Украине похолодает до -12 градусов, передает УНН.

"Завтра без осадков, лишь в восточных и Сумской областях, ночью и в Карпатах небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, на Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0°, днем 1 -6° тепла. В воскресенье без осадков, температура ночью 6-12 ° мороза, днем 1-6 ° тепла, на востоке страны 0-2 ° мороза", - сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.