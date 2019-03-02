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Черное море никогда не будет собственностью РФ, — Павел Климкин
Черное море никогда не будет собственностью Российской Федерации. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе международной конференции по безопасности, которая состоялась 1 марта в Одессе.
По его мнению, России не удастся сделать Черное и Азовское моря своими внутренними водами, а Черное море может стать для РФ «Бермудским треугольником», передает donpress.com.
Также он считает, что Украина должна оказывать противодействие Российской Федерации комплексно. Таким образом, уверен министр, мы обязательно вернем аннексированный Крым.
«Мы обязательно вернем Крым. Для этого нужно быть сильными экономически и в сфере безопасности. Если противодействовать, то только комплексно. Малоэффективным является метод отдельного ответа, поэтому действовать надо совместно, — пояснил Климкин.
Климкин напомнил, что РФ запрещает украинским судам свободно перемещаться Керченском проливе и Азовском море, атакует корабли и захватывает в плен наших граждан.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, Азовское море, Черное море, корабли, Климкин
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