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Вилкул: «Гарантом нашей безопасности будет сильная армия, обеспеченная современной техникой украинского производства»
Александр Вилкул посетил оборонное предприятие Харьковский машиностроительный завод «ФЭД».
«Я за внеблоковый статус. Но мы создадим в Украине сильную профессиональную армию, оснащенную по последнему слову военной техники. Дадим заказы украинскому военно-промышленному комплексу. Поддержим отечественное машиностроение, отечественные наукоемкие отрасли. И создадим здесь рабочие места с высокой заработной платой. А не будем покупать старье по всему миру.
Сами будем экспортировать, а не валюту отправлять зарубеж, а получать валюту за ту продукцию высокотехнологичную, которую будем производить в Украине», – сказал Александр Вилкул, кандидат в президенты от «Оппозиционного блока» во время встречи с рабочими Харьковского завода «ФЭД», передает zi.dn.ua.
Он отметил, что открыто выступает против планов правительства закупать за огромные деньги из госбюджета вооружение за границей. «Надо повышать уровень отечественного ВПК, обеспечивать работой и зарплатой украинских рабочих и ученых, а не делать все это для иностранцев. Более того, уровень квалификации наших машиностроителей позволяет делать высококачественную современную военную техники и успешно продавать ее заграницу».
Оппозиционер подчеркнул, что в последние десятилетия в мире именно машиностроение является «локомотивом» экономического роста, и от него зависит техническое состояние других сфер экономики, а следовательно – и благосостояние населения. В среднем, одно рабочее место в машиностроении обеспечивает 8-10 рабочих мест в смежных отраслях. В частности, на начало 2010-х годов в Германии и Японии на машиностроение приходилось более 50% промышленности, в Китае – более 30%. В Украине, с 2013 доля машиностроения в промышленной структуре снизилась с 8,6% до 6,4%.
«Непрофессионализм власти уничтожает машиностроение как "локомотив" промышленного развития страны. Украина превращается в кладбище заводов, в отсталую аграрную страну с нищими людьми, количество которых постоянно уменьшается», – сказал Вилкул.
После 2014 года машиностроение в Украине переживает кризис, связанный в том числе с остановкой программ модернизации производства и массовым выездом квалифицированных работников на заработки за рубеж.
«Наше предприятие работает в области авиации. За последние три года не выпущено на Украине ни одного самолета. О чем тут можно говорить. На сегодняшний день зарубежные рынки, исключая традиционный Российской Федерации, они являются нашими основными источниками дохода. К сожалению, внутренний рынок он упал, и очень сильно. Поэтому новые рынки, которые мы для себя открыли, – а это рынок Южной Кореи, Франции, европейский, Чехии, Канады, – они нам позволяют сегодня устойчиво стоять экономически», – сказал Виктор Попов, председатель правления АО «ФЭД».
Александр Вилкул – человек который прошел путь от рабочих специальностей до одного из руководителей государства. Как представитель промышленности, он как никто знает проблемы производственников.
Для преодоления кризиса в промышленности Вилкул разработал и подал в Верховную Раду пакет законопроектов «Новая Индустриализация». Цель этих предложений – восстановление промышленности, в первую очередь высокотехнологической, и экономическое развитие страны. Однако власть блокирует эти инициативы.
Среди законопроектов, поданных в Верховную Раду:
№ 2195а – О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины;
№ 2557а – Об Украинском государственном банке развития;
№6201 – О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины;
№6338 – О некоторых вопросах списания и реструктуризации задолженности предприятий самолетостроительной промышленности, судостроительной промышленности и космической отрасли перед бюджетами и социальными фондами и обеспечения их финансового оздоровления;
№9472 – О моратории на проведение проверок предпринимателей контролирующими органами;
№4279 – О внесении изменений в Закон Украины «О занятости населения» и другие.
Теги: Украина, Донбасс, зарплата, машиностроение, армия, Вилкул, вооружение, военная техника, Оппозиционный блок
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