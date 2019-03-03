«Денег нет»: стало известно о скандальном повороте в деле Зайцевой

03.03.2019 11:45

Сергей Перепелица, который является адвокатом фигуранта смертельного ДТП на улице Сумской в Харькове, выступил с ошеломляющим заявлением о том, что его подзащитный на сегодняшний день просто не имеет денег для того, чтобы удовлетворить гражданские иски потерпевших, передает replyua.net.

Напомним, что кроме десятилетнего тюремного срока и трех лишения права управлять автомобилем, Киевский райсуд Харькова принял решение, которое обязывает Елену Зайцеву и Геннадия Дронова компенсировать солидарно порядка 8 миллионов гривен компенсации семьям жертв и пострадавших.



Однако в интервью журналистам Сергей Перепелица, защищавший на суде Дронова, заявил, что такими деньгами его подзащитный не располагает.



Адвокат отметил, что семья Дронова уже готовилась выставить на продажу автомобиль Volkswagen Touareg с целью частичной компенсации средств, однако сделать этого, помимо владельца никто не может, а у него в настоящее время такой возможности нет.