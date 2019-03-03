Гордон анонсировал сенсационную новость о Саакашвили по Украине: видео вызвало ажиотаж соцсетей

03.03.2019 14:35

​В ближайшую неделю может состояться сенсационное возвращение Михаила Саакашвили в Украину, на что намекнул известный украинский журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Новость вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях - пользователи гадают, что именно задумал Саакашвили.

Гордон заявил, что он буквально накануне разговаривал по телефону с Саакашвили, получив от бывшего губернатора Одесской области крайне интересную информацию. Услышав от журналиста указанную информацию, корреспонденты бросились задавать вопросы и попытались выяснить, что именно произойдет.

Однако подробностей Гордон пока раскрывать не стал, однако дал понять, что событие накануне президентских выборов в Украине будет значительным. Журналист также отметил, что то, что должно произойти, может состояться уже до следующего четверга.

"До конца следующей недели анонсирую интересные события, связанные с Саакашвили", - Интригующе заявил он.





Источник: www.dialog.ua