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Гордон анонсировал сенсационную новость о Саакашвили по Украине: видео вызвало ажиотаж соцсетей
В ближайшую неделю может состояться сенсационное возвращение Михаила Саакашвили в Украину, на что намекнул известный украинский журналист Дмитрий Гордон в прямом эфире одного из украинских телеканалов. Новость вызвала настоящий ажиотаж в социальных сетях - пользователи гадают, что именно задумал Саакашвили.
Гордон заявил, что он буквально накануне разговаривал по телефону с Саакашвили, получив от бывшего губернатора Одесской области крайне интересную информацию. Услышав от журналиста указанную информацию, корреспонденты бросились задавать вопросы и попытались выяснить, что именно произойдет.
Однако подробностей Гордон пока раскрывать не стал, однако дал понять, что событие накануне президентских выборов в Украине будет значительным. Журналист также отметил, что то, что должно произойти, может состояться уже до следующего четверга.
"До конца следующей недели анонсирую интересные события, связанные с Саакашвили", - Интригующе заявил он.
Источник: www.dialog.ua
Теги: политика, Украина, Донбасс, Саакашвили
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