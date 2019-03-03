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Хорошая новость: в Украине подешевел газ

03.03.2019 11:15
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Хорошая новость: в Украине подешевел газ

В Украине снижены цены на газ, однако изменения в тарифной сетке коснутся не всех, пишет Политека

С сегодняшнего дня -1 марта — НАК «Нафтогаз Украины» снизил цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Теперь они смогут закупать топливо по цене 7405–8160 грн/тыс. куб. м, сообщается на сайте компании.

При этом в «Нафтогазе» отмечают, что сумма указывается без учета налога на добавленную стоимость и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами.

По сравнению с тарифами предыдущего месяца, цены на газ в марте снизились на 14,5-15,1%.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, цена, газ
 
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