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Монетизация субсидий: Рева обозначил, на что могут рассчитывать украинцы
Средний размер монетизированной субсидии в марте составит 1681 гривну. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает РБК-Украина.
По словам Ревы, есть даже субсидианты, которые получат 24 тысячи гривен субсидии.
"Каждый субсидиант получит индивидуально определенную сумму. Уже в марте они получат наличные средства в размере назначенной субсидии за февраль. В среднем это составляет 1681 гривну. Обращаю внимание, что это средний показатель. Субсидии носят индивидуальный характер от 0 до 24 тысяч, где у нас есть такие субсидианты как в Харьковской области, которые получают такую сумму", - заявил министр соцполитики.
Напомним, глава государства Петр Порошенко ранее заявил, что украинские пенсионеры смогут получить монетизированные субсидии наличными. По его словам, ранее было принято решение о монетизации субсидий, а также об их выплате наличными. Президент также подчеркнул, что в Украине 74% получателей субсидий являются пенсионерами.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, монетизация
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