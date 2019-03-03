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«Нам так удобнее»: в РФ отреагировали на декларацию по Крымскому мосту

03.03.2019 12:30
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«Нам так удобнее»: в РФ отреагировали на декларацию по Крымскому мосту

В России прокомментировали декларацию «Бухарестской девятки», в которой строительство Крымского моста связали с геополитической целью. Как отметил член Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич, мост был построен для решения внутренних проблем.

Говоря о цели постройки объекта, он уточнил:

«Просто нам так удобнее — для отдыха и туризма. И заодно подтверждаем, что Крым есть и навсегда останется российским».

Также, он добавил, что Россия собирается «отстаивать свои национальные интересы», так как «иного просто не дано». В свою очередь, депутат Госдумы Иван Тетерин уточнил:

«Это что-то сродни агонии, что-то из области фантастики. Крымский мост — «мост жизни нашей с нашим Крымом».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, Крым, мост
 
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