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Переход на летнее время 2019: когда и как переводить стрелки часов

03.03.2019 21:20
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Переход на летнее время 2019: когда и как переводить стрелки часов

В Украине в 2019 году переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта, пишет Знай.

Перевод часов на летнее время в Украине традиционно происходит в марте – в последнее воскресенье этого месяца. В 2019 году это произойдет в ночь с 30 на 31 марта. Переводят стрелки часов на летнее время в 03:00 на один час вперед. То есть спать украинцы будут на 60 минут меньше.

Чтобы избежать нежелательных последствий для организма, за неделю до перевода часов не рекомендуется браться за более интенсивные виды тренировок. Также в целом рекомендуется снизить физические нагрузки во избежание переутомления. Специалисты не рекомендуют задерживаться на работе или браться за более тяжелые виды деятельности. Для минимизации вреда можно последовательно отходить ко сну на 15 минут позже.

Также желательно исключить из рациона жирную пищу и алкоголь, пить больше воды и травяного чая. Как минимум за час до сна рекомендуется отказаться от использования гаджетов. В солнечный день рекомендовано гулять на улице хотя бы 15 минут в день для пополнения запасов витамина D. Также полезными будут прогулки перед сном. Также теплая ванна, массаж или медитация вечером снимают напряжение, усталость, помогают быстро заснуть и проснуться на следующий день полностью отдохнувшим с зарядом бодрости.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, летнее время, перевод часов
 
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