- Переход на летнее время 2019: когда и как переводить стрелки часов21:20
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- В Черновицкой области разгромили палатку одного из кандидатов в президенты20:38
- Украине грозят отменой безвиза и лишением поддержки МВФ20:20
- Украинских пенсионеров начали наказывать за субсидии: «государство отбирает все»19:45
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- Украину накроет снегом, зима готовит атаку19:00
- Мирные жители попали под обстрел на Донбассе18:31
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
Переход на летнее время 2019: когда и как переводить стрелки часов
В Украине в 2019 году переход на летнее время произойдет в последнее воскресенье марта, пишет Знай.
Перевод часов на летнее время в Украине традиционно происходит в марте – в последнее воскресенье этого месяца. В 2019 году это произойдет в ночь с 30 на 31 марта. Переводят стрелки часов на летнее время в 03:00 на один час вперед. То есть спать украинцы будут на 60 минут меньше.
Чтобы избежать нежелательных последствий для организма, за неделю до перевода часов не рекомендуется браться за более интенсивные виды тренировок. Также в целом рекомендуется снизить физические нагрузки во избежание переутомления. Специалисты не рекомендуют задерживаться на работе или браться за более тяжелые виды деятельности. Для минимизации вреда можно последовательно отходить ко сну на 15 минут позже.
Теги: Донбасс, летнее время, перевод часов
- Переход на зимнее и летнее время: что сделают в Украине
- Донецкие железнодорожники готовы к переходу на летнее время
- Железнодорожники переводят поезда на "летнее" время
- Переход на летнее время: подготавливаем свой организм
- В Україні переводять годинник на літній час: як підготувати організм до нових змін?
- Донецкая железная дорога переходит на летнее время
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами 17:20
- Главарь «ДНР» утвердил «концепцию» вступления «республики» в ООН16:30
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой14:17
- Блокпосты ОРДО: на Каргиле мало пеших, на Еленовке есть движение13:40
- В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе13:00
- Переход на летнее время 2019: когда и как переводить стрелки часов21:20
- В ОРДО обвинили ВСУ в усилении позиций под Горловкой21:06
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС20:52
- В Черновицкой области разгромили палатку одного из кандидатов в президенты20:38
- Украине грозят отменой безвиза и лишением поддержки МВФ20:20
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинских пенсионеров начали наказывать за субсидии: «государство отбирает все»19:45
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Украину накроет снегом, зима готовит атаку19:00
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Вот что разным знакам Зодиака ждать от судьбы в марте12:02
- Можно ли заряжать телефон по ночам: появилось внятное объяснение11:00
- Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года10:32
- Как встретить весну, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака08:45
- Диетолог поделилась секретами здорового завтрака07:25
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"
- У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе