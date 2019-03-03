- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- Гордон анонсировал сенсационную новость о Саакашвили по Украине: видео вызвало ажиотаж соцсетей14:35
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой14:17
- Блокпосты ОРДО: на Каргиле мало пеших, на Еленовке есть движение13:40
- Монетизация субсидий: Рева обозначил, на что могут рассчитывать украинцы13:20
- В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе13:00
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко12:45
- «Нам так удобнее»: в РФ отреагировали на декларацию по Крымскому мосту12:30
- Стало известно, когда в Украину прибудут американские военные катера12:14
- «Денег нет»: стало известно о скандальном повороте в деле Зайцевой11:45
Порошенко обратился к Путину с заявлением: «Слушайте…»
Президент Петр Порошенко обратился к главе Кремля Владимиру Путину впервые за долгое время
Он заявил ему о том, что украинцы продалжат борьбу за Украину и восстановление ее территориальной целостности.
«На Приморском бульваре, на Думской площади возле Дюка я хотел бы обратиться к Путину. Мы, украинцы — гордый народ. Мы свободолюбивый такой народ. Мы миролюбивый народ. Мы точно не посягаем на чужие территории. Нам не надо ни клочка чужой земли. Но я хочу подчеркнуть, что мы никогда не отдадим своей земли», — написано в пресс-службе Порошенко.
По его словам, украинцы продолжат борьбу за возвращение временно-оккупированных территорий
«Мы, украинцы будем биться за то, чтобы вернуть украинскую землю обратно в Украину, а украинский флаг и украинский суверенитет вернуть на оккупированные территории. Слушайте, мы не отдадим ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу, ни море — ни Черное, ни Азовское, ни наш суходол», — заявил президент.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, обращение, Порошенко
- Главы Украинской православной и Украинской греко-католической церквей обратились к Порошенко и Путину с призывом прекратить боевые действия на Донбассе
- Мариуполь потребовал моратория, милиции и разоружения (ФОТО)
- Шутливое обращение к Путину: "Одесса не хочет в вашу Новороссию"
- «Нужно забыть про Украину и вернуться к прежним деловым отношениям» - посыл Кремля Западу
- В сети выложили жесткое видеообращение к Путину (ВИДЕО)
- "Наши русские языки – то теперь две большие разницы“ - несравненная одесситка Циля обратилась к Путину (ВИДЕО)
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой14:17
- Блокпосты ОРДО: на Каргиле мало пеших, на Еленовке есть движение13:40
- В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе13:00
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко12:45
- Ташкент не был арестован в Ростове: боевики показали, где на самом деле скрывается выживший экс-главарь "ДНР" 11:28
- На Донбассе под обстрел попал населенный пункт: повреждены жилые дома и ЛЭП09:32
- На Донбассе убит командир террористов "Скиф". ВИДЕО09:15
- "5 лет боли, 5 лет войны и 5 лет потерь – а жители "ДНР/ЛНР" ничего так и не поняли", - блогер09:00
- Черныш рассказал, почему люди умирают на КПВВ08:30
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- Гордон анонсировал сенсационную новость о Саакашвили по Украине: видео вызвало ажиотаж соцсетей14:35
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой14:17
- Разгадана загадка болезни Стивена Хокинга: : был шанс на лечение14:02
- Блокпосты ОРДО: на Каргиле мало пеших, на Еленовке есть движение13:40
- Монетизация субсидий: Рева обозначил, на что могут рассчитывать украинцы13:20
- В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе13:00
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко12:45
- «Нам так удобнее»: в РФ отреагировали на декларацию по Крымскому мосту12:30
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Вот что разным знакам Зодиака ждать от судьбы в марте12:02
- Можно ли заряжать телефон по ночам: появилось внятное объяснение11:00
- Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года10:32
- Как встретить весну, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака08:45
- Диетолог поделилась секретами здорового завтрака07:25
- Продолжительный сон по выходным оказался вредным07:10
- Астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году17:35
- Диетологи рассказали, в чем польза имбиря и кому он может навредить22:25
- Магнитные бури: как минимизировать вред для здоровья18:25
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе
- В морги Новоазовска свезли десятки трупов боевиков: "Главари "ДНР" в страхе выдают семьям тела частями" - Штефан
- «Мы это сделаем». Зеленский в прямом эфире рассказал, как собирается закончить войну на Донбассе. ВИДЕО
- Путин и Медведчук готовят по Украине специальный план: прямо перед выборами Москва пойдет на радикальный шаг