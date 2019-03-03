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Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал

03.03.2019 17:40
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Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал

Проворные жители Украины нашли еще один хитрый способ выгодно ввозить в страну автомобили из-за границы, пишет Политека.

Так, к проблеме «евроблях» в Украине в скором будущем может прибавиться ещё и проблема «азиаблях». Дело в том, что в нашей стране уже заметили автомобиль с кувейтскими номерами.

Дорогостоящий Infiniti с номерным знаком Кувейта рассекает улицами города Днепр. Снимок этого автомобиля опубликовали в социальной сети Facebook.

Раньше в нашу страну много иномарок попадало из Европы, из-за чего у многих теперь возникла проблема с их регистрацией.

На данный момент украинские власти не могут до сих пор решить проблему «евроблях».

Не исключено, что Infiniti с номерным знаком Кувейта в Украине — это только начало, а за ней последует массовый ввоз автомобилей из экзотических стран.

Например, из арабских стран к нам могут ввозить роскошные дорогостоящие авто, из-за чего появится проблема «азиаблях».

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, автомобиль
 
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