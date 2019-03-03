Украину накроет снегом, зима готовит атаку

03.03.2019 19:00

Погода в марте будет напоминать зиму, нежели весну, пишет Политека

Настоящую весну придется подождать. По крайне мере, об этом говорят прогнозы погоды на март. Ожидаемое весеннее тепло заменят ночные заморозки, холодный ветер и мокрый снег.

Ожидается, что температура выше +10…+12 градусов не поднимется. В целом, весь месяц ожидается теплая температура днем и резкие падения до минусовой ночью. До 10 марта ночью морозы будут достигать 5–7, а то и 10 градусов. А устойчивое потепление придет после 20 марта, однако и в конце месяца обещают небольшие заморозки.

Ожидается, что теплее должно стать с понедельника, 4 марта. Синоптики обещают 5–8 тепла по линии Житомир — Винница — Николаев, до +10…+12 градусов в западных областях. На севере температура будет держаться на отметке до +5…+7 градусов. А вот востоку совсем не повезет с весенним теплом – там больше 3–4 градусов тепла не будет.

Такая погода продержится неделю. Несмотря на дневное тепло, будет облачно, дождливо.

На второй неделе дневная погода будет оставаться на отметке в 10 градусов тепла. Ночью температура уже не будет такой морозной – будет держаться около нуля. А солнечная погода будет чередоваться с пасмурно-дождливой.

На третьей и четвертой неделе столбики термометра днем будут прыгать от 4 до 8 градусов с отметкой плюс. После 26 марта и до конца месяца ночью могут быть серьезные, как для весны, заморозки до -7 градусов.

Настоящая весна в Украину придет поздно – потепление следует ожидать после 8 апреля.

Зато в следующем месяце уже можно будет насладиться весенним воздухом и теплом в полной мере, в апреле наступит настоящая климатическая весна в Украине. Это означает, что среднесуточная температура воздуха поднимется выше 5 градусов и продержится на этом уровне не меньше пяти дней.

В Киеве погода на март обещает дожди, холодные дни и морозные ночи в начале месяца. Устойчивое потепление начнется только после 20 марта. Тогда ночная температура поднимется, наконец, выше нуля, а днем термометры будут показывать 9-10 градусов тепла.