- В Черновицкой области разгромили палатку одного из кандидатов в президенты20:38
- Украине грозят отменой безвиза и лишением поддержки МВФ20:20
- Украинских пенсионеров начали наказывать за субсидии: «государство отбирает все»19:45
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- Украину накроет снегом, зима готовит атаку19:00
- Мирные жители попали под обстрел на Донбассе18:31
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал17:40
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами 17:20
- Стала известна причина задержания в Крыму архиепископа ПЦУ17:02
В Черновицкой области разгромили палатку одного из кандидатов в президенты
Штаб ВО "Батькивщина" заявляет о спланированной провокации после того, как четверо неизвестных набросились на агитационную палатку их партии. Местные партийцы связывают хулиганскую акцию с предстоящим визитом Юлии Тимошенко в регион.
В воскресенье, 3 марта, четверо неизвестных мужчин спортивной внешности напали на агитационную палатку кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко. Инцидент произошел в поселке Красноильск на Буковине, сообщает "Диалог.UA".
Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба парторганизации в регионе.
Там сообщили подробности, которые делают данное происшествие похожим на детективную историю с лихо закрученным сюжетом.
По версии "Батькивщины", утром к палатке подъехал автомобиль с европейской регистрацией. Из него вышли крепкие молодые люди и сперва начали на словах оскорблять агитатора, а затем перешли к рукоприкладству, испуганный волонтер спасался от них бегством и спрятался в магазине, расположенном неподалеку от места событий.
При этом, как утверждают в штабе, агитатор снимал происходящее на камеру смартфона, но видео пока не опубликовано.
А его обидчики изорвали палатку, погнули металлические конструкции крепления, а все что от нее осталось, увезли в багажнике своего "ауди".
В партии уверены, что хулиганский поступок напрямую связан с предстоящим визитом Тимошенко в область и обвиняют в нападении политических конкурентов. В преддверии выборов похожие происшествия все чаще фиксируются по всей территории Украины.
Так в Мариуполе неизвестный набросился с ножом на агитаторов Петра Порошенко, а в Киеве за сутки зафиксировали сразу два нападения на сторонников партии "Народный фронт".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, палатка, выборы президента
- В Мариуполе устанавливают дополнительные пункты обогрева
- Представители регионального управления МЧС взяли ответственность за снос палатки чернобыльцев на себя. По людям не топтались
- Не знаешь, как действовать, действуй по закону, - губернатор о сносе палаточного городка чернобыльцев
- Пункты обогрева в Донбассе посетили почти шесть тысяч человек
- Агитпалатки: демократично и прибыльно
- Симоненко в Донецке поймал «агентов Фирташа»
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами 17:20
- Главарь «ДНР» утвердил «концепцию» вступления «республики» в ООН16:30
- Генерал ВСУ объяснил, для чего Россия стягивает войска к границе с Украиной14:52
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой14:17
- Блокпосты ОРДО: на Каргиле мало пеших, на Еленовке есть движение13:40
- В Кабмине заявили о риске остановки водоснабжения на Донбассе13:00
- На поддержку Мариуполя и Бердянска направят 50 млн евро — Порошенко12:45
- Ташкент не был арестован в Ростове: боевики показали, где на самом деле скрывается выживший экс-главарь "ДНР" 11:28
- В Черновицкой области разгромили палатку одного из кандидатов в президенты20:38
- Украине грозят отменой безвиза и лишением поддержки МВФ20:20
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Украинских пенсионеров начали наказывать за субсидии: «государство отбирает все»19:45
- В Мариуполе протестующие перекрыли дорогу 19:30
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Украину накроет снегом, зима готовит атаку19:00
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Мирные жители попали под обстрел на Донбассе18:31
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"18:12
- 5 приемов при стирке, которые помогут избавиться от пятен и запахов20:00
- Ученые выявили неожиданную опасность популярных лекарств19:15
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте18:45
- Медики напомнили, как отличить грипп от простуды17:55
- Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей15:10
- Вот что разным знакам Зодиака ждать от судьбы в марте12:02
- Можно ли заряжать телефон по ночам: появилось внятное объяснение11:00
- Любовный гороскоп на неделю с 4 по 10 марта 2019 года10:32
- Как встретить весну, чтобы она прошла удачно: советы для Знаков Зодиака08:45
- Диетолог поделилась секретами здорового завтрака07:25
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- Украина должна заплатить: боевики "ЛНР" в Минске выдвинули Киеву наглое требование по Донбассу
- Донецк окончательно вернулся в 90-е - боевики "ДНР" нашли способ "заработать" на мирных дончанах
- Главарь «ДНР» Пушилин страдает из-за страха повторить «путь Захарченко»
- Пушилин лично участвовал в Евромайдане в 2013 году: главарь "ДНР" сразил всех неожиданным откровением
- «Жизнь бурлит»: в сети появились свежее фото из неподконтрольной Горловки
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- СМИ: Кремль готовит замену тяжелобольному и умирающему Пасечнику – появилось имя "нового" главаря "ЛНР"
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- У "ЛНР" будет новый главарь вместо Пасечника: источники из Луганска рассказали о ситуации в городе