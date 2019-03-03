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В Украину с начала недели идет резкое потепление

03.03.2019 22:05
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В Украину с начала недели идет резкое потепление

В Украине в начале недели местами ожидается дождь и мокрый снег, сильный ветер, температура воздуха в день местами до +14 градусов. Об этом сообщает украинский
синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 4 марта в течение дня ожидаются дожди на севере и в большинстве центральных областей, на Ровенщине и Волыни. Кроме того, ожидается мокрый снег на Востоке страны. В то же время, на юге без существенных осадков, но в Запорожье вечером пойдет дождь. 

В течение дня температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, на Западе от +9 до +14, а на Востоке и в Сумской области прогнозируется от 0 до +4 градусов.

При этом в Киеве день ожидается пасмурным, с дождем и сильным западным ветром, дневная температура воздуха составит от +5 до +8 градусов.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, потепление
 
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