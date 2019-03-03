"Вернуть Украину в состав России", - в российской Думе рассказали, как Москва "убедит" украинцев стать частью РФ

03.03.2019 16:15

Первый заместитель председателя комитета российской Думы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который назначен на место покойного Иосифа Кобзона "президентом Землячества донбассовцев в Москве", открыто угрожает "вернуть Украину в состав России".

Скандальное заявление прозвучало в прямом эфире радио "Комсомольская правда" в Москве.

Онищенко открыто заявляет, что конечной целью Москвы является включение территории Украины в состав российского государства.

В качестве одной из мотиваций политик уверяет, что на Западе Украина якобы расценивается лишь в качестве "придатка".

Отвечая на вопрос о стратегии Москвы по поводу захвата украинской территории, Онищенко раскрыл свой план, согласно которому он хочет убедить украинцев добровольно войти в состав России. Он обещает, что уже в течение марта отправится в поездку на оккупированную часть Донбасса для разговора о сложившейся ситуации.



Источник: www.dialog.ua