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Завтра по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

03.03.2019 16:45
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Завтра по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение

4 марта по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом украинцев предупреждает пресс-служба ГСЧС.

По информации спасателей, согласно прогнозам синоптиков ожидаются сильные порывы ветра — местами до 15−20 м/с. Также, в ГСЧС добавили:

«На высокогорье Карпат до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, штормовое предупреждение
 
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