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Завтра по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение
03.03.2019 16:45
4 марта по всей территории Украины объявлено штормовое предупреждение. Об этом украинцев предупреждает пресс-служба ГСЧС.
По информации спасателей, согласно прогнозам синоптиков ожидаются сильные порывы ветра — местами до 15−20 м/с. Также, в ГСЧС добавили:
«На высокогорье Карпат до 25 м/с (1 уровень опасности, желтый)».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, штормовое предупреждение
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