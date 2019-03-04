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«Предательство не простим»: в ОРЛО отреагировали на переход Дрюк на сторону Украины
Так называемый продюсер, автор идеи фильма «Ополченочка» и член НВФ «ЛНР» Роман Разум негативно прокомментировал переход танкистки Светланы Дрюк на сторону Украины. Его комментарий опубликовал Telegram-канал Post Enot.
В своем комментарии он отметил:
«Фильму эта ситуация никак не вредит. Он выйдет в запланированный срок. Думаю, если бы не он, то вряд ли эта тема стала бы столь интересной» .
Разум отметил, что Дрюк уже полгода не на службе и уточнил:
«Вряд ли она обладала какой-то секретной информацией, но, конечно, это лишний повод задуматься о безопасности».
При этом действия Дрюк он считает предательством и заявляет, чтов ОРЛО ей этого не простят:
«Предательство — это всегда высшая степень подлости. Что бы ею ни мотивировало, она получит наказание. Дрюк мочила ук***ов — они ей этого не простят. И мы предательство тоже не простим».
Источник : https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, предатель, ОРЛО
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