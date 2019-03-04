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"Проблем не ждите": что будет с гривней после выборов
Украинцев успокаивают. А нам не верится?
В Украине накануне президентских выборов курс гривны к доллару не будет превышать отметку в 28 грн/$. В частности, в 2019 году в стране не ожидается серьезных валютных колебаний.
Такое убеждение озвучил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, на данный момент нет проблем с поступлением валюты в страну, передает Обозреватель.
"Мы не ожидаем каких-либо серьезных изменений в ближайшее время. Однако, давайте вспомним военное положение, когда доллар вырос до 30 грн. Тогда объясняли, что не стоит спешить, все хорошо, поэтому курс сразу откатился до 28 грн/$. Те, кто активно скупал доллар по 30 грн, получили потери. Сейчас ситуация похожая. Психологические настроения населения туманны. Вполне возможно, что перед выборами будет раскачивание курса, думаю, он будет держаться где-то на отметке 27,2 – 27,5 грн/$, а до дня выборов будет 28 грн/$," – объяснил экономист.
Он добавил, что поскольку МВФ предоставил кредит Украине накануне президентских выборов, то это значит, что они и в дальнейшем намерены продолжать такую поддержку.
Источник : https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гривня, выборы президента
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