Путину не поздоровится: Украина получила добро на изготовление ядерного оружия, рука не дрогнет

04.03.2019 15:40

С заходом в порт Одессы американского ракетного эсминца полыхнуло все промосковское лобби Украины и расконсервировались самые тухлые консервы

Об этом пишет украинский блогер Anti-colorados.

Он отмечает, что этот визит был явно необычным, поскольку встречать эсминец поехал президент Петр Порошенко и добрая часть посольства США.

«Такого внимания к заходу корабля ВМФ США в наш порт еще не было, а это значит, что в этом визите было что-то явно необычное настолько, что потребовало одновременное присутствие Порошенко, посла, и кого-то, кто был на борту именно эсминца и не мог просто прилететь рейсовым, чартерным или военным самолетом в Украину», — пишет блогер.

При этом он предполагает, что по синхронной реакции московских консервов можно судить о том, что в Москве знали о том, что происходило в Одессе, и они мобилизовали всех своих агентов, чтобы те попытались если не сорвать, то хотя бы смазать то, что должно было произойти.

Блогер обращает внимание на важный факт, который остался без внимания.

А именно то, что из США несколько раз прозвучало то ли мнение, то ли совет, то ли предупреждение о том, что после прекращения действия договора об РСМД, Украине больше ничего не мешает создавать ракеты ближней и главное – средней (до 5500 км) дальности.

«В общем, формулировка заявления была настолько простой, что мало кто заметил очевидное – Штаты вели речь об Украине. Заметим, ни Германия или Япония, а именно Украина теперь может создавать эти ракеты. Это при том, что и Германия и Япония – тоже теперь могут это делать, но Штаты указали на Украину. Сразу возникает вопрос: «Почему Украина?»», — пишет блогер.

Он поясняет, что Украина имеет научный и технический потенциал для производства таких и более тяжелых ракет, и в принципе, кооперируясь с теми же США, она может очень быстро наладить производство таких ракет.

«А с учетом того, что Украина четко представляет себе, для чего и главное – для кого эти ракеты следует создавать. Таким образом, эти заявления можно считать чем-то наподобие: «Делайте, мы не против. Мы поможем»… А теперь представим, что Украина очень быстро ставит на вооружение ракеты, которые способны достать до всех важных мест РФ точно так же, как и их ракеты, нацеленные на нас. Только вот наши ракеты летают лучше российских и так было всегда», — говорится в материале.

Блогер напоминает, что штаты прямо указали на то, что РФ разрушила договор об запрещении РСМД.

Согласно той же логике, что была озвучена по договору о РСМД, Украина получила право вернуть свой ядерный статус. Штаты именно это не озвучили, но это вытекает из всей канвы их заявлений.

«По всей логике событий, которая разворачивается последние пять лет, для Украины нет иного выбора выжить рядом с конкретно сошедшей с ума бензоколонкой, не вступив в НАТО, но и это – вопрос еще спорный, а вот вхождение Украины в ядерный клуб уже будет иметь совсем другие последствия», — отмечает блогер.

Он подчеркивает, что в бижайшем будущем Украина должна прийти именно к этим двум позициям – вступление в НАТО и обретение ракетно-ядерного потенциала.

«Это кардинально и окончательно изменит расстановку сил в Европе, поскольку Москва получит противника, ядерные средства которого тоже будут иметь минимальное подлетное время к целям и в случае чего, у нас уже рука не дрогнет», — подчеркивается в материале.

Однако, чтобы иметь принципиальную возможность создания ядерного оружия, имеются обязательные условия, без которых ничего не получится.

Изначально страна должна иметь соответствующий научно-промышленный потенциал, для достижения этой цели. Должны быть подготовлены специалисты ядерщики, которые способны отработать на этой программе.

«Такие специалисты и научные центры в Украине имеются и с этим особых проблем нет», — подытожил блогер.

Источник : https://politeka