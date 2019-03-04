Сохранение зарплат сельским почтальонам: "Укрпочта" предложила проект

04.03.2019 21:20

О предложении "Укрпочты" для Киевской области сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Укрпочта" предложила общинам Киевской области внедрить трехмесячный пилотный проект в селах, где произошло сокращение ставок занятости почтальонов из-за падения объемов пенсионных выплат, подписок, торговли и почтовых услуг.

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"Компания готова… доплачивать тем работникам в селах, где были уменьшены ставки, если местная власть возьмет на себя обязательства помочь "Укрпочте" увеличить объемы услуг и загрузить работников работой. Таким образом, совместными усилиями мы сможем решить эту важную задачу в селах", – отметил он.

В 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов. В декабре президент Петр Порошенко призвал государственное предприятие остановить увольнения и продолжить доставку пенсий. Тогда "Укрпочте" выделили 500 млн гривен дополнительно.

Источник : https://www.segodnya.ua