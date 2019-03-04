Украина обогнала Финляндию и Венгрию в рейтинге влиятельнейших стран мира

04.03.2019 21:00

Украина заняла 39-е место в рейтинге 80 самых влиятельных стран мира по верссии рейтинга U.S. News в партнерстве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY & R и университетом Пенсильвании, передаёт УНН.

Во время исследования было опрошено более 20 тысяч человек из четырех регионов.

Страны в рейтинге распределяются в зависимости от среднего значения баллов по пяти признакам страны, которые связаны с влиянием страны: лидер, экономическое влияние, политическое влияние, сильные международные и сильные военные альянсы.

Первую тройку составили США, Россия и Китай соответственно. Помимо них, в десятку попали Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея. Канада стала 12-й, Бельгия – 25-й, Белорусь – 35-я.

"Украина - страна, история которой переживала длительные периоды оккупации другими странами, теперь она борется между миром и войной, а также между коррупцией и реформами", - пишут исследователи, отдав Украине 39-е место.

Перед ней в списке расположилась Мексика, сразу за ней – Финляндия.

А вот ближайший сосед Украины, Польща, страна-член НАТО и ЕС, заняла 44-ю строчку рейтинга.

В то же время, Венгрия, которая на протяжении длительного периода блокирует евроатлантические стремления Украины, аж на 71-м месте.

Внизу рейтинга – Словения, Латвия и Эстония соответственно.

Как сообщалось ранее, Украина занимает 77 позицию среди 126 стран мира в рейтинге верховенства права 2019 года.

Источник : https://from-ua.com