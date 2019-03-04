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Украинцы могут оценивать врачей онлайн
В Украине заработала система, позволяющая поставить оценку профессионализму вашего лечащего врача. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
Данная электронная система имеет название Helsi. Пока что она работает только на территории Киева. Для того чтобы оценить медицинского работника, жителям столицы необходимо зарегистрировать в вышеуказанной системе. После этого нужно войти на свою персональную страницу и, выбрав фамилию врача, присвоить ему балл от 1 до 5. Также есть возможность написать отзыв о конкретном медицинском работнике. Вашу оценку сразу же увидит и врач, и руководитель медицинского учреждение, в котором вас обслуживали. Позже станет доступной функция полного обнародования результатов оценивания.
Данная система является очень действенной и полезной. Первым делом, ориентируясь на оценки, украинцы смогут быстрее определиться с тем, кого видят своим семейным врачом. По словам специалистов, на сегодняшний день новой функцией пользуются 1,5 миллиона киевлян. Позже она станет доступной и другим жителям нашей страны.
Теги: Украина, Донбасс, врачи, онлайн
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