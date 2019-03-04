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В Совете ЕС продлили санкции против Януковича

04.03.2019 15:00
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В Совете ЕС продлили санкции против Януковича

В Совете Европейского Союза приняли решение о продлении на год индивидуальных санкций в отношении сбежавшего в Россию после Майдана экс-президента Украины Виктора Януковича и членов его окружения. Как передает replyua.net, об этом идет речь в распространенном сегодня заявлении Совета ЕС.

«Совет продлил до 6 марта 2020 замораживание активов 12 человек, которые были признаны ответственными за присвоение украинских государственных средств или злоупотребления служебным положением, что привело к потере украинских общественных средств. Ограничительные меры в отношении одного лица не были продлены», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Евросоюз намерен продлить санкции в отношении Януковича и еще 11 человек. Одновременно с этим из санкционного списка был исключен бывший глава Администрации президента Андрей Клюев. Впервые Евросоюз ввел санкции против окружения Януковича в марте 2014 года.



Теги: Донбасс, санкции, Янукович
 
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