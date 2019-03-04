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Зеленский нашел способ сделать суд справедливым: «Вот вам список»
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с экспертами и обсудил проблемы судов.
Об этом он сообщил в своем новом влоге.
Так, эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская рассказала, в чем заключается основная проблема судов.
«Почему до сих пор не удалась судебная реформа? Потому что у нас новых судей выбирают старые судьи. У нас есть такой орган — Квалификационная комиссия судей. Их заработная плата составляет 200 тысяч гривен в месяц. Мы считаем, что набор новых судей должен происходить новой кадровой службой суду, в которой не должно быть чиновников из прошлого. Их будут выбирать общественные и международные эксперты», — подчеркнула она.
Более того, утверждает Красносельская, данную с подобной проблемой уже сталкивались во время создания Антикоррупционного суда.
«Какие критерии будут? Не нужно придумывать велосипед. Мы уже прошли этот опыт с Антикоррупционным судом. В этом вопросе, международные эксперты были рекомендованы международными организациями такого уровня, как Совет Европы, Европейской комиссии, ОБСЕ. В результате, мы получили таких кандидатов, как нынешний глава совета международных экспертов Сер Энтони Хупер. Судья апелляционного суда Англии и Уельса. В отставке. Это человек, которого нельзя вызвать в администрацию президента и сказать «вот вам список, будьте добры, проголосуйте». Он рассмеется в лицо», — подчеркнула она.
Источник : https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, суд, список
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