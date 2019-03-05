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Полковник СБУ назвал действенный способ сдерживания российской агрессии

05.03.2019 12:32
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Полковник СБУ назвал действенный способ сдерживания российской агрессии

Украине необходимо создать ракеты малой дальности для сдерживания российской агрессии.

Об этом заявил бывший полковник СБУ в отставке, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков, передает donpress.com.

По его словам, такое возможно после приостановки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Стариков отметил:

«Украине надо оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 километров. То есть это оружие сдерживания и нападения».

Как отметил Стариков, ракету малой дальности на промышленных мощностях завода «Южмаш» можно построить. Сейчас в Украине уже проводятся опытные конструкторские разработки и проходят полигонное испытание ракеты «Гром-2», производство которых заказала Саудовская Аравия. На данный момент в Украине есть все возможности, чтобы начать строить новые ракеты, но для их производства власти необходимо принять военно-политическое решение.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, агрессия, ракеты, СБУ, оборона
 
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