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Ахметов совершил рывок в рейтинге Forbes
За последний год состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова выросло на $500 млн и достигло $6 млрд, сообщает Новое время.
В результате в рейтинге богатейших людей мира по версии американского журнала Forbes он поднялся с 334-го на 272-е место.
Всего в список, как и в прошлом году, вошло семь украинцев. Кроме Ахметова, в него попали:
- исполнительный директор компании Ferrexpo Константин Жеваго ($1,5 млрд, переместился с 1477-го на 1511-е место);
- глава Мироновского хлебопродукта Юрий Косюк ($1,4 млрд, с 1561-го на 1605-е);
- владелец EastOne Group Виктор Пинчук ($1,4 млрд, с 1650-го на 1605-е);
- совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, с 1867-го на 1818-е);
- совладелец группы Приват Игорь Коломойский ($1,1 млрд, с 2124-го на 1941-е);
- владелец группы Смарт-Холдинг Вадим Новинский ($1 млрд, с 2124-го на 2057-е).
Теги: Донбасс, Forbes, рейтинг, Ринат Ахметов
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