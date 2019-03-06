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Человек новой эпохи: астрологи назвали будущего президента Украины

06.03.2019 07:48
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Человек новой эпохи: астрологи назвали будущего президента Украины

Помимо социологических рейтингов относительно президентских выборов, к обсуждению также подключились астрологи.

Так, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко следует быть осторожной, предупреждает астролог: Меркурий войдет в знак Овна, а это означает нечестность, ложь, лицемерие.

В то же время Зеленского, утверждают астрологи, ждет большое будущее.

«Избрание Зеленского будет означать уничтожение всех схем коррупции. Он может осуществить такие реформы, которые были не под силу другим, поскольку Водолей — это реформатор, он человек своей эпохи. Ему удастся полностью уничтожить всех коррупционеров и олигархов. Люди небольшого роста, как Наполеон, часто хороши в реформировании. Наполеон почти полностью разрушил монарший режим в Европе, провел множество реформ. Вот и Зеленский — это тот человек, который может просто до неузнаваемости изменить нашу стран», — подчеркнул один из них.

 

Источник:  from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, выборы президента
 
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