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Горняки трех шахт Кривого Рога начали забастовку под землей

06.03.2019 13:45
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Горняки трех шахт Кривого Рога начали забастовку под землей

Сотрудники сразу трех шахт города Кривой Рог объявили забастовку под землей и потребовали роста заработной платы.

Как передает replyua.net, об этом сегодня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook. «Горняки железорудной шахты Октябрьская, расположенной в городе Кривой Рог, вынужденно начали протест в подземных условиях. Шахтеры требуют повышения заработной платы и решения вопроса взаимоотношений с администрацией», – отметил Волынец.

Более того, известно, что 44 горняка шахты Октябрьская находятся под землей на глубине 1115 метров со вчерашнего дня.

Михаил Волынец отметил, что в знак солидарности с ними 77 горняков железорудной шахты Терновская также решили остаться под землей на глубине 1350 метров. Еще забастовку начали 30 горняков железорудной шахты Гвардейская.



Теги: Донбасс, Кривой Рог, шахта, горняки
 
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