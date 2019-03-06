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Горняки трех шахт Кривого Рога начали забастовку под землей
Сотрудники сразу трех шахт города Кривой Рог объявили забастовку под землей и потребовали роста заработной платы.
Как передает replyua.net, об этом сегодня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook. «Горняки железорудной шахты Октябрьская, расположенной в городе Кривой Рог, вынужденно начали протест в подземных условиях. Шахтеры требуют повышения заработной платы и решения вопроса взаимоотношений с администрацией», – отметил Волынец.
Более того, известно, что 44 горняка шахты Октябрьская находятся под землей на глубине 1115 метров со вчерашнего дня.
Михаил Волынец отметил, что в знак солидарности с ними 77 горняков железорудной шахты Терновская также решили остаться под землей на глубине 1350 метров. Еще забастовку начали 30 горняков железорудной шахты Гвардейская.
Теги: Донбасс, Кривой Рог, шахта, горняки
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