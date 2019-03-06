Горняки трех шахт Кривого Рога начали забастовку под землей

06.03.2019 13:45

Сотрудники сразу трех шахт города Кривой Рог объявили забастовку под землей и потребовали роста заработной платы.

Как передает replyua.net, об этом сегодня глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook. «Горняки железорудной шахты Октябрьская, расположенной в городе Кривой Рог, вынужденно начали протест в подземных условиях. Шахтеры требуют повышения заработной платы и решения вопроса взаимоотношений с администрацией», – отметил Волынец.



Более того, известно, что 44 горняка шахты Октябрьская находятся под землей на глубине 1115 метров со вчерашнего дня.



Михаил Волынец отметил, что в знак солидарности с ними 77 горняков железорудной шахты Терновская также решили остаться под землей на глубине 1350 метров. Еще забастовку начали 30 горняков железорудной шахты Гвардейская.