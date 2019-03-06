Эксперты объяснили, что теперь будет с тарифами на газ для населения

06.03.2019 10:30

Суд признал незаконным постановление Кабинета министров Украины №315 от 2015 года об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия.

«Коллегия судей Окружного административного суда удовлетворила иск Юлии Тимошенко против правительства относительно незаконного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, которое произошло в мае 2016 года», — говорится в сообщении.

Глава Союза собственников жилья Алексей Кучеренко, который представлял Юлию Тимошенко в суде, отметил, что тарифы на газ не имеют экономического обоснования и нецелесообразны и теперь у правозащитников есть юридическая база для обжалования всех других постановлений об установлении цены на газ, пишет UBR.ua.

«Мы добились того, чтобы суд признал постановление Кабмина незаконным, противоправным и недействительным с момента принятия, чтобы создать юридическую базу для возврата излишне уплаченных средств в результате действия этого постановления», — заявил Кучеренко.

Таким образом, полагают инициаторы разбирательства, все средства, которые были уплачены украинцами за период действия постановления правительства, были уплачены по недействительной цене на газ. В то же время глава общественной организации «Киевская региональная энергетическая ассоциация» Александр Трохимец уточнил, что в дальнейшем будет подан иск в суд о возврате украинцам всех переплаченных средств.

Впрочем, не все эксперты согласны с такими выводами. И полагают, что какими бы ни были основания признать нынешние тарифы незаконными, реальных правовых последствий решение иметь не будет.

«Кабмин просто подаст апелляцию и судебный спор уйдет на следующий круг. Однако, даже если предположить, что такое решение является окончательным, совершенно неясно, что с нынешними тарифами можно сделать. Мало того, что судьи не назвали «справедливой» цены на газ, так еще и снизить их сейчас просто невозможно. Для этого мало переписать формулу, нужно полностью изменить систему — пересчитать бюджет, а заодно придумать, откуда черпать ресурсы для обслуживания внешнего долга. Ведь нет никаких сомнений, что международным кредиторам не понравятся такие меры. Скорее всего, история с этим судом так и останется PR-акцией. А снижать людям цены на газ никто и не подумает», — рассказал UBR.ua cопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Источник: https://from-ua.com