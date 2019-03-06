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Эксперты пояснили, почему даже добыча собственного газа в Украине не приведет к снижению его цены
Даже если в Украине добыча газа достигнет уровня самообеспечения, благодаря которому наша страна откажется от его импорта, цена данного ресурса на внутреннем рынке останется на нынешнем уровне.
Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом заявили эксперты рынка голубого топлива. «У нас будет возможность только незначительно снизить цену на газ, так как не будем привязаны к импорту, но это не будет снижение в два или четыре раза», - пояснил эксперт программы «Энергетика» аналитического центра «Украинский институт будущего» Андриан Прокип.
«При условии наличия у нас свободного рынка, если не будет каких-либо ограничений, и цены будут одинаковыми для всех потребителей, в таком случае излишки газа будут отдаваться за границу - какой смысл какой-либо компании продавать его внутри страны по более низкой стоимости», - добавил эксперт.
«Если сравнить с ценами, которые будут на то время, - реально. Они ведь продолжат расти», - с иронией отметил руководитель Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.
Теги: Украина, Донбасс, газ
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