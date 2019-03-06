Как поведет себя доллар перед выборами: интересный прогноз

06.03.2019 12:10

Доллар продолжает удивлять стремительностью своего обесценивания по отношению к гривне. И пока нет предпосылок к тому, чтобы тенденция переменилась, пишет Сегодня.

С 1 февраля он потерял в цене без двух копеек гривню. Всего за февраль доллар подешевел на 89 копеек (с 27,74 грн до 26,85 грн). В том числе после последнего небольшого укрепления в середине февраля – более чем на 40 копеек. За первые мартовские дни официальный курс американской валюты снизился еще на 9 копеек: на 6 марта Нацбанк установил курс доллара на уровне 26,76 грн.

Причем в данном случае речь идет, скорее, не о подешевлении доллара, а об укреплении гривни. Как сообщили в ГК FOREX CLUB, за февраль индекс американского доллара (т.е. его курс относительно корзины мировых валют) вырос, хотя и ненамного – на 0,8%. В Украине же курс продажи доллара снизился на 2,7% (безналичного – до 26,93 грн, наличного – до 27,04 грн).

"С начала 2019 года на рынке сформировались благоприятные условия для гривни, вызванные монетарной политикой НБУ и высокой доходностью ОВГЗ, которая привлекает иностранных инвесторов. За январь-февраль нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ более чем на 10% – до 12,9 млрд грн", – объясняет укрепление гривни руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин.

Несколько последних лет в марте начиналось традиционное сезонное укрепление гривни, которое продолжалось до середины лета. По мнению экспертов, в нынешнем году эта тенденция сохранится, хотя, с одной стороны, фактор сезонности, начиная с прошлого года, стал постепенно уменьшаться. А кроме того, он может корректироваться под влиянием других факторов.

"Сезонные факторы, которые вели курс предыдущие годы, утрачивают свое влияние. Традиционно март был переломным периодом для гривны, которая после сезонной закупки энергоресурсов и сдержанного предложения иностранной валюты восстанавливалась. В этом же году на мировых рынках сложилась негативная динамика цен на пшеницу и кукурузу, но влияние на гривню было компенсировано высокими ценами на руду и металлы", – отмечает Андрей Шевчишин.

По его словам, торговые войны между США и Китаем может затронуть и европейскую экономику, рост которой и без того тормозится из-за спада машиностроения и долговых рисков периферийных стран, а также неурегулированного выхода Великобритании из Евросоюза.

"Поскольку Европа остается ключевым торговым партнером для Украины, замедление ее экономики отразится на экономике и торговой активности Украины. Так, промышленное производство в январе 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 3,3%, что является признаком экономического торможения", – говорит эксперт.

Также, по его мнению, влияние на курс гривни в этом году будут оказывать снижение бюджетных поступлений от внешнеэкономической деятельности и высокие выплаты по внешнему долгу.

По словам экспертов, в ближайшие несколько месяцев политический фактор по степени влияния на экономику, и в частности на курс валют, может вполне затмить фактор сезонный. Но в первую очередь это касается крупных инвесторов, которые занимают выжидательную позицию в ожидании результатов выборов.

"Инвесторы в марте займут выжидательную позицию, ожидая результатов президентских выборов. Изменение политической конъюнктуры в стране может привести в перспективе к перемещению капитала, что отразится на гривне", – предупреждает Андрей Шевчишин.

Что же касается таких факторов, как выплаты "дополнительных" денег перед выборами, в том числе повышенных зарплат, монетизированных субсидий и т.п., – по мнению экспертов, это никак не отразится на курсе гривни.

В частности, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак считает беспочвенными слухи и опасения, что "под выборы вбрасывается очень много денег, поэтому доллар и цены вырастут".

"Если напечатают много наличных денег – это совершенно не та эмиссия, которая на что-то влияет. Эмиссию наличных денег НБУ проводит постоянно, когда выкупает на межбанке доллары, и это нормальная, обеспеченная валютой эмиссия. А вот когда "нарисовать" большое количество безналичных гривен и позволить правительству их раздавать налево и направо, это действительно плохо.

Последняя такая необоснованная, ничем не подкрепленная эмиссия произошла в 2014-2015 годах, когда Нацбанк купил большой объем ОВГЗ на свой баланс и тем самым вбросил в экономику порядка 200 млрд грн. Мы видели после этого страшные вещи на валютном рынке. Курс доллара подскочил с 16 до 30 грн буквально за одну ночь. Но в настоящее время Нацбанк уже не раздает деньги правительству, т. е. не происходит эмиссий (выпуска денег), которые выходят за рамки монетарной политики НБУ. То, что раздает правительство, это за счет налогов, со счетов. Но денег больше не становится, монетарная база не увеличивается. Поэтому продолжается тенденция укрепления гривни. Причем Нацбанк выкупает на рынке большое количество долларов, а гривня все равно не падает, а, наоборот, растет", – объясняет Тарас Козак.

Экономист Александр Охрименко также успокаивает: "Ни выборы, ни выплаты субсидий наличными, ни повышения пенсий на курс гривни не повлияют никоим образом. На него влияют выпуск ценных бумаг, импортеры и экспортеры – крупные игроки. Валюты сейчас в стране больше, чем надо. В первую очередь благодаря трудовым мигрантам. Нацбанк время от времени выкупает валюту, но в первую очередь для того, чтобы не было слишком существенной ревальвации", – говорит он.

По прогнозам аналитиков ГК FOREX CLUB, в марте курс гривни к доллару США, будет колебаться в диапазоне 26,75–27,75 грн за доллар.

По мнению Тараса Козака, гривня весной продолжит укрепляться.

"Мой прогноз – 26,5 грн до середины года. Но когда будет достигнуто такое значение – по времени трудно спрогнозировать. Это вполне может произойти и в марте, и в мае", – говорит эксперт.

А вот Александр Охрименко предупреждает о возможных скачках курса.

"В принципе, в марте гривня будет вести себя так же, как и сейчас: скучно и относительно стабильно. Будет продолжаться вялотекущая ревальвация. Хотя время от времени, конечно, возможны скачки. Курс доллара может подниматься и выше 27 грн, затем опять будет откат", – прогнозирует эксперт.

Источник: https://from-ua.com