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Киевстар ощутимо ударил по своим абонентам
В сети все чаще появляются гневные комментарии в адрес этого оператора мобильной связи.
Недавно пользователь Facebook опубликовал у себя на странице гневный отзыв о работе оператора мобильной связи. Мужчина утверждает, что без его ведома его перевели на совершенной другой «пакет» услуг, нежели был у него до инцидента и теперь он вынужден платить свои же средства, чтобы вернуть себе «удобный» прежний пакет услуг.
В своем посте пострадавший не скупится на выражения, он явно огорчен и обвиняет компания по предоставлению услуг мобильной связи в самовольном изменении используемого им тарифа:
«Вы мудаки! Какого хрена, самовольно, переводить лояльного абонента на максимальный тариф!
И что бы вернуться на старый тариф мне надо заплатить?!?!».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Киевстар, абонент, мобильная связь
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