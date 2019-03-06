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«Миллионы Зеленских»: Коломойский оценил масштабы грядущих перемен
Украинские политики не понимают того, что страну ждет глобальное изменение политического ландшафта. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
Комментируя слова бизнесмена Игоря Коломойского о том, что «Украине нужны миллионы Зеленских», наш собеседник отмечает следующее: «Что касается самого месседжа. Суть его сводится к тому, что старую засаленную колоду карт украинской политики пора перестать тасовать. Нужны новые люди. Все-таки страна устала от той политики, которую мы видели, особенно на протяжении последних 5 лет. Общество изменилось, а политика все равно живет в системе координат закулисных торгов, договорняков».
«Те, кто знает реальную политику, прекрасно понимают, что этот месседж о том, что Зеленский - слуга олигарха, это изрядное преувеличение. Потому что понятно, что если Зеленский станет президентом, то появится масса факторов, которые эту привязку сведут до минимума», - добавляет Золотарев.
По словам политолога, украинские политики не понимают того, что страну ждет глобальное изменение политического ландшафта.
«Политики, формировавшиеся в условиях относительно стабильной постсоветской Украины, не привыкли к реалиям политики в самой бедной и коррумпированной стране в Европе. А Коломойский, я думаю, человек, который умеет считать, он в политике шахматист, он прекрасно понимает масштабы грядущих перемен», - отмечает эксперт.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, перемены, Коломойский
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