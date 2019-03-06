Новые стандарты: с апреля карточки Visa в Украине будут бесконтактными

06.03.2019 20:00

С апреля 2019 года украинские банки начнут выпускать для своих клиентов карточки Visa с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты. Эту опцию обеспечит специальный чип. При этом привычная всем держателям магнитная лента останется, чтобы можно было провести расчет любым удобным способом.

Visa пересмотрит размер комиссий interchange и снизит комиссии для операций по картам только с магнитной полосой, что будет стимулировать банки продвигать бесконтактные платежные средства.

По данным НБУ, на 1 января 2019 года бесконтактных карт было всего около 11%. Если точнее, то без малого 4 миллиона карточек из зарегистрированных в Украине 37 миллионов.

Регулятор отмечает, что число операций бесконтактной оплаты выросло на 44% в сравнении с 2017-м. К тому же, 80% POS-терминалов в нашей стране настроены принимать бесконтактные платежи.

Кроме того, Visa планирует развивать технологию с использованием QR-кода при оплате за коммуналку. По этим картам VISA увеличит платежный лимит оплаты без ПИН-кода с 500 до 1000 гривен.

Источник: http://kr24.com.ua