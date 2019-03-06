Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Новые стандарты: с апреля карточки Visa в Украине будут бесконтактными

06.03.2019 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Новые стандарты: с апреля карточки Visa в Украине будут бесконтактными

С апреля 2019 года украинские банки начнут выпускать для своих клиентов карточки Visa с обязательной поддержкой возможности бесконтактной оплаты. Эту опцию обеспечит специальный чип. При этом привычная всем держателям магнитная лента останется, чтобы можно было провести расчет любым удобным способом. 

Visa пересмотрит размер комиссий interchange и снизит комиссии для операций по картам только с магнитной полосой, что будет стимулировать банки продвигать бесконтактные платежные средства. 

По данным НБУ, на 1 января 2019 года бесконтактных карт было всего около 11%. Если точнее, то без малого 4 миллиона карточек из зарегистрированных в Украине 37 миллионов.

Регулятор отмечает, что число операций бесконтактной оплаты выросло на 44% в сравнении с 2017-м. К тому же, 80% POS-терминалов в нашей стране настроены принимать бесконтактные платежи. 

Кроме того, Visa планирует развивать технологию с использованием QR-кода при оплате за коммуналку. По этим картам VISA увеличит платежный лимит оплаты без ПИН-кода с 500 до 1000 гривен.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, деньги, карта
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх