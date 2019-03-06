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Передумали. Кабмин преподнес Коболеву неприятный сюрприз
Кабинет министров решил не продлевать контракт нынешнему главе правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а также объявит новый конкурс на занятие этой должности.
Об этом на заседании правительства в среду заявил премьер-министр Владимир Гройсман, добавив, что срок действия контракта Коболева завершается 22 марта, передает УНИАН.
«Мы приняли решение, чтобы с 23 марта объявить открытый и публичный конкурс с участием международных партнеров на должность главы правления НАК «Нафтогаз Украины», - сказал он.
Также Гройсман добавил, что Кабмин обратится в наблюдательный совет компании, чтобы получить рекомендации по условиям нового контракта с будущим главой правления НАК.
28 февраля стало известно, что наблюдательный совет Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» решил продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым на три года.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство не принимало никаких решений о заключении нового контракта с главой правления «Нафтогаза».
16 января Кабинет министров объявил о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК "Нафтогаз Украины" с 22 марта, а также об обращении к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям. Действующий контракт с Коболевым истекает в конце марта этого года.
Теги: Украина, Донбасс, сюрприз, Кабмин
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