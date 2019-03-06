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Переселенцы в Днепропетровской области могут получить помощь на лечение от «Каритас Донецк»
В Днепропетровской области переселенцы смогут получить помощь на лечение от благотворительного фонда «Каритас Донецк». Тяжелобольным людям могут предоставить до 4 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Желтоводского городского совета.
«БФ "Каритас Донецк" в г. Днепр проводит отбор бенефициаров для получения помощи на лечение. В рамках проекта "Обеспечение базовых потребностей особенно уязвимых людей, пострадавших в результате конфликта в Украине. 2018-2019 гг". Тяжелобольные лица могут получить до 4 тыс. грн», – говорится в сообщении.
Отмечается, что проект реализуется в Днепропетровской области (поселки и небольшие города). Помощь могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и местные жители (не более 20% от общего количества помощи).
Уточняется, что деньги можно будет потратить на приобретение лекарств и диагностику. Обязательным условием является наличие отчетности фискальными чеками, квитанциями.
«Критерии отбора: отбор будет происходить на основе состояния здоровья (тяжесть заболевания) и по принципу наибольшей социальной уязвимости лица или семьи. Лица, которые получали в Каритасе помощь на приобретение лекарств в течение последних шести месяцев, не могут участвовать в программе», – сказано в сообщении.
Представители БФ «Каритас Донецк» самостоятельно приедут в отдаленные от Днепра районы при наличии запросов на выезд к больным людям.
Зарегистрироваться для получения помощи можно по адресу фонда в Днепре: ул. Кабардинская, 5 (понедельник – четверг, с 10:00 до 16:00).
Для получения помощи нужно будет иметь при себе следующие документы: оригиналы и качественные копии паспорта, идентификационного кода, справки о переселении, медицинской справки/выписки, справки из банка о реквизитах карты и другие документы, подтверждающие социальную уязвимость.
Также, за более подробной информацией можно обратиться по телефонам: 095-453-46-96; 068-352-07-83.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Днепропетровская область, переселенцы
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